NBA》上周東區詹皇最強 西區葛瑞芬最佳
上周最強的球員是脽呢？東區非騎士「詹皇」莫屬了，西區則是快艇暴力哥葛瑞芬。
詹姆斯上周帶領騎士拿下3勝1敗，場均25.5分、11.3助攻、5.8籃板，雖然得分與籃板不是很多，但在與巫師之戰他送出生涯最高17次助攻，並且在正規賽投進槍響追平的三分球，幫助球隊死裡逃生，即便後來犯滿畢業，但騎士仍在厄文的領軍下贏得勝利，詹姆斯功不可沒。
快艇上周2勝1敗，葛瑞芬場均26分、10.3籃板、8助攻，表現相當全面且出色，尤其是傷癒歸隊後的第6場比賽就攻下26分、11籃板、11助攻的「大三元」成績單，幫助球隊擊敗暴龍，單周送出24次助攻，而且只發生3次失誤，都是他生涯最佳表現。
(中時電子報)
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