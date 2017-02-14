時來運轉「運彩氣象站」，由尉遲佩玉主持。(馬樹立攝)

《時來運轉》運彩氣象站2／14-20 NBA全明星賽

NBA本週進入全明星賽週，究竟在明星賽前有哪些精采賽事，全明星賽又有哪些觀賽重點，彩迷們務必注意本周的賽事預告，並參考每日最新戰況分析。

運彩氣象站將一周的運彩投注情況，一次報給彩迷參考。(本報系與台灣運彩提供)

2月14日(星期二)

金州勇士 對 丹佛金塊

單場投注：

得分火力皆在聯盟前段班的兩隊此次碰頭為一場飆分大戰，金塊本季對戰勇士兩場皆吞敗，且平均失分也偏高，過去三個球季勇士最拿手的手段就是用三分重炮轟垮對手，沒想到14日卻嘗到這種苦果，金塊以半場16顆三分球、全場24顆三分球，兩項平聯盟紀錄，以132比110討回顏面。

賽事熱度85

運彩氣象站每星期二推出新一周的投注內容。(馬樹立攝)

2月15日(星期三)

沙加緬度國王 對 洛杉磯湖人

單場加場中投注：

兩支西區後段班球隊的交手，同屬重攻輕守的作戰形態，尤其兩隊陣中都有擅於飆分的球員，本場賽事打來絕不冷場。

賽事熱度90

2月16日(星期四)

亞特蘭大老鷹 對 洛杉磯快艇

單場投注：

老鷹是支擅於客場作戰的球隊，本季至今客場勝率57%，但快艇主場勝率也高達68%，快艇在少了主力控衛保羅的情形下，改由強力前鋒葛瑞芬領軍作戰，本場激戰可期。

熱度85。

2月17日(星期五)

波士頓塞爾提克 對 芝加哥公牛

單場加場中投注：

塞爾提克靠著一月打出10勝4負的佳績，在戰績榜上已經超越暴龍站上大西洋組第一名寶座。公牛則因主力球員巴特勒及韋德因傷缺陣多場賽事的情況下，漸漸跌出東區四強的競爭行列。公牛攻守俱佳的巴特勒如果能即時歸隊與塞爾提克得分王湯瑪斯同場較勁，兩隊勢必會上演一場惡戰，精彩可期。

熱度95。

2月18日(星期六)

國際新秀隊 對 美國新秀隊

單場投注：

全明星周的第一天就由新秀挑戰賽揭開序幕，今年美國新秀隊由去年新人王唐斯領軍，而國際新秀隊則有來自非洲喀麥隆的恩比德與拉脫維亞的波爾金吉斯坐鎮禁區。其他入選的眾家新秀，當然也不會輕易放過這個能嶄露頭角的機會，勢必會使出渾身解數來吸引球迷的目光。

賽事熱度95。

2月19日(星期日)

技術挑戰賽、三分球大賽、灌籃大賽

冠軍與特別項目投注：

NBA全明星的周末夜，有考驗球員基本動作的「技術挑戰賽」，需要精準命中率的「三分球大賽」，最後當然還有令人血脈賁張的「灌籃大賽」。記得來看球星們展現高超技巧，並可預測獲勝球員。

賽事熱度100。

2月20日(星期一)

東區明星隊 對西區明星隊

單場加場中投注：

東區由第13次入選明星賽的詹姆斯領軍，西區由勇士黃金四巨頭迎戰。東區本季有兩張明星賽新面孔阿德托昆博及沃克，西區則有海沃德及喬丹，去年是由西區明星隊以196:173勝出，MVP是由威斯布魯克取得，且是連續兩年獲此殊榮，值得一提的是，西區得分也創下明星賽史新高，是否會再創紀錄值得關注。

賽事熱度當然是100。

(中時電子報)