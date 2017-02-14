花蓮3千隻鴨染H5N6 今撲殺

我要評比

花蓮縣政府農業處、防疫所人員今前往撲殺場內鴨、並消毒，共撲殺約3000隻。（翻攝畫面）

花蓮縣政府農業處、防疫所人員今前往撲殺場內鴨、並消毒，共撲殺約3000隻。（翻攝畫面）

花蓮縣政府農業處、防疫所人員今前往撲殺場內鴨、並消毒，共撲殺約3000隻。（翻攝畫面）

花蓮縣政府農業處、防疫所人員今前往撲殺場內鴨、並消毒，共撲殺約3000隻。（翻攝畫面）

花蓮縣政府農業處、防疫所人員今前往撲殺場內鴨、並消毒，共撲殺約3000隻。（翻攝畫面）

周邊重要路段管制，禁止人車進出，避免疫情擴大。（翻攝畫面）

繼日前花蓮3000多隻送往宜蘭的鴨隻被驗出H5N6後，同一位於玉里鎮三民養殖區蕭姓養鴨場的另一池鴨，竟然在擴大採檢時又驗出染H5N6，花蓮縣政府農業處、防疫所人員今前往撲殺場內鴨、並消毒，共撲殺約3000隻。

花蓮縣政府農業處長羅文龍表示，日前擴大採檢針對玉里鎮三民里養禽場採檢送驗，接獲農委會通知又驗出H5N6，因此，今天立即前來執行撲殺，預計將撲殺3000多隻。

至於先前防疫人員詢問蕭姓養鴨業者，當時業者僅說養殖池均清空，是否涉及隱匿，花蓮動植物防疫所表示，詳情還需調查，現接段最重要趕緊消毒養殖場、並繼續擴大採檢。

花蓮縣動植物防疫所所長黃詩伊表示，此次驗出H5N6共撲殺3000隻鴨子，周邊也進行管制，禁止人車進出，避免疫情擴大。

(中時)