賞櫻團奪母命父重傷 家屬哀傷
蝶戀花賞櫻團在國道發生重大車禍，65歲連男嚴重外傷在北醫治療。新北市長朱立倫探視後表示，連男的女兒非常哀傷，爸爸傷重，媽媽也在車禍中往生。
國道遊覽車翻覆車禍，造成重大傷亡。目前33人死亡，11人傷。
台北醫學大學附設醫院收治3名患者，副院長黃聰仁中午受訪時表示，其中1男1女屬重大外傷，尤其男性傷者，狀況嚴重，還有腦出血狀況，若有合併多重器官的問題，就比較容易危及生命。
不過，黃聰仁說，經北醫積極搶救下，現在男性傷者狀況有漸漸回穩，給予的吸入氧氣已經從100%降到40%，代表生理狀況有逐漸改變，但還是需要密切觀察、注意。另兩名女性的生命跡象也是穩定。
男性傷者連男此次參加蝶戀花賞櫻團是跟太太一起，根據連男親戚表示，連男現在不省人事，而一起跟團旅遊的太太則已經往生。
連男是新北市民，朱立倫中午也到北醫附醫探視傷者及家屬。朱立倫受訪表示，連男的情況相當危急，剛才遇到連男的女兒和家人，因為媽媽已經往生，女兒非常傷心，新北市政府也會全力協助、支持。
朱立倫說，另外兩名傷者意識相對清醒，但目前還在驚嚇狀態，希望她們傷勢早日復元。1060214
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。