賞櫻團奪母命父重傷 家屬哀傷

蝶戀花賞櫻團13日晚間在國道發生重大車禍，65歲連男嚴重外傷在北醫治療。新北市長朱立倫（圖）14日探視後表示，連男的女兒非常哀傷，爸爸傷重，媽媽也在車禍中往生。中央社記者陳偉婷攝 106年2月14日

蝶戀花賞櫻團在國道發生重大車禍，65歲連男嚴重外傷在北醫治療。新北市長朱立倫探視後表示，連男的女兒非常哀傷，爸爸傷重，媽媽也在車禍中往生。

國道遊覽車翻覆車禍，造成重大傷亡。目前33人死亡，11人傷。

台北醫學大學附設醫院收治3名患者，副院長黃聰仁中午受訪時表示，其中1男1女屬重大外傷，尤其男性傷者，狀況嚴重，還有腦出血狀況，若有合併多重器官的問題，就比較容易危及生命。

不過，黃聰仁說，經北醫積極搶救下，現在男性傷者狀況有漸漸回穩，給予的吸入氧氣已經從100%降到40%，代表生理狀況有逐漸改變，但還是需要密切觀察、注意。另兩名女性的生命跡象也是穩定。

男性傷者連男此次參加蝶戀花賞櫻團是跟太太一起，根據連男親戚表示，連男現在不省人事，而一起跟團旅遊的太太則已經往生。

連男是新北市民，朱立倫中午也到北醫附醫探視傷者及家屬。朱立倫受訪表示，連男的情況相當危急，剛才遇到連男的女兒和家人，因為媽媽已經往生，女兒非常傷心，新北市政府也會全力協助、支持。

朱立倫說，另外兩名傷者意識相對清醒，但目前還在驚嚇狀態，希望她們傷勢早日復元。1060214

(中央社)