遊覽車體毀損嚴重 檢調派同款車勘驗
國道5號昨晚發生33死嚴重車禍，士林地檢署檢察官今天中午勘驗肇事車體，但因車體嚴重毀損、變形，檢方要求遊覽車業者調派同款車輛到場，方便比對。
國5昨晚9時許發生嚴重車禍，現場警消指出，由「蝶戀花旅行社」承辦的武陵農場賞櫻團，傍晚結束行程準備北返時，疑似因車速過快翻落邊坡，造成33死嚴重傷亡。
上午11時許，士林地檢署主任檢察官吳怡明、檢察官陳彥章與鑑識人員前往停放肇事遊覽車的高公局木柵工務段勘驗車體，除了逐一檢視車身外的撞擊痕跡、角度外，也登上車體了解內部構造、進行採證。
但因椅墊、電視等內裝嚴重損毀，車頂也與車體分離，車室內部更是血跡斑斑，為了方便比對，檢方要求遊覽車業者「友力通運公司」調派同款的車輛到場，以便釐清肇因。1060214
(中央社)
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