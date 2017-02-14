情人節來臨 北京逾2000對新人領證結婚

2月14日西洋情人節，雖然是正常上班工作日，但2017214象徵「愛你一起愛你一世」，《北京晚報》報導，趕到北京婚姻登記處領證的新人比往年多了一倍，宣誓廳前排長隊等候。

截至上午11時30分，全北京市已有2020對新人領取結婚證，和去年同期835對相比，增加了一倍多。

(旺報)