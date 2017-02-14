因應北邊威脅 美將遣F-22戰機與核子潛艇赴韓
為因應北韓日前再次試射中長程飛彈的威脅，南韓國防部今表示，美國將於下個月進行的「鷂鷹」（Foal Eagle）聯合軍事演習期間，派遣F-22「猛禽」隱形戰機（F-22 Raptor）和核子動力潛艇前往南韓，協助防衛北邊可能再次試射的威脅，並同時有嚇阻北韓的意思。同時間，美國海軍卡爾文森號航母（USS Carl Vinson CVN-70）也從聖地牙哥港（San Diego）出發，現已抵達關島基地駐紮。
據韓聯社（Yonhap News）報導，北韓昨日大動作試射中長程導彈後，南韓國防部於今天表示，美軍將於下個月舉行的「鷂鷹」美韓聯合軍演中，加派F-22隱形戰機和核子動力潛艇，以展現優勢武力來恫嚇北韓。南韓國防部表示，為因應可能發生的威脅，我方特別與美軍協商，請求加派戰略型武力，並加大本次軍事演習的規模。同時間，雖然韓方並未證實，但美國在亞太地區另一艘航空母艦卡爾文森號，目前已從美西的聖地牙哥港開抵關島，恐怕也是為了此次美韓軍演提早布局。
F-22猛禽戰鬥機，和F-35（F-35 Lightning II）一樣都屬於第五代隱形戰機，也同樣都由洛克希德馬丁（Lockheed Martin）研發製造。比F-35戰機早好幾年開始服役，卻面臨相同的困境：造價太高，一架須耗資1.5億美元（約46.7億台幣）。F-22屬於單座型戰機，最大航程約為2,960公里，最大速度能達到2.25馬赫（2,410公里/小時），機上搭載AN/APG-77主動相控陣列雷達，和響尾蛇飛彈（AIM-9 Sidewinder）等多款攻擊火力。但由於美國聯邦政府禁止其出口外銷，讓原本有購買的以色列、日本等國紛紛轉向F-35戰機，最終在經費拮据的狀況下，2011年在最後一架F-22戰機服役後便正式停止生產。
(中時電子報)
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