1天來回武陵賞櫻 司機怨：根本在賣命！

位於蘆竹的大型停車場，有2台印上友力通運的遊覽車，但車體和事故車不同，裡頭其他家的司機直指是「旅行社行程安排問題」釀禍。(蔡依珍攝)

勞動局14日也派勞檢員前往友力通運公司勞檢，但桃園區及新屋區皆大門深鎖、碰閉門羹。(蔡依珍攝)

位於蘆竹的友力巴士大型停車場停滿眾多大型遊覽車。(蔡依珍攝)

賞櫻團國道5號遊覽車翻車釀32死，勞動局今也派勞檢員前往友力通運公司勞檢，但桃園區及新屋區皆大門深鎖、碰閉門羹，根據登記資料，友力通運公司員工投保人數為3人，目前無勞檢及裁罰紀錄，因外傳友力通運是「靠行」客運業者，將再查明駕車的司機是否為友力僱工。

而位於蘆竹的大型停車場，有2台印上友力通運的遊覽車，但車體和事故車不同，裡頭其他家的司機直指是「旅行社行程安排問題」釀禍。

不願具名的司機氣憤表示：「車行都有正常保養，關車行什麼事！」強調車子1年要檢查3次，探討原因應該從源頭去追，質疑旅行社排這種行程勞檢局都沒有去查，「依我們在跑要2天才會比較輕鬆，1天來回根本是在賣命！」

司機說，這樣的行程司機根本沒有時間休息、睡覺，痛斥：「不要騙我們了！」，他認為政府一直在講一例一休，但上山到武陵要4個多小時、下山到台北要4個多小時，「不要說8小時，12個小時都會超過！」政府應該從源頭把關。

(中時)