保羅沃克辣女兒 進軍演藝圈當模特兒

保羅沃克18歲愛女已長得亭亭玉立。(圖／翻攝自梅朵IG)

好萊塢男星保羅沃克（Paul Walker）2013年因車禍過世，留下一女梅朵（Meadow），18歲的她越大越漂亮，現更將進軍演藝圈當模特兒。

梅朵五官立體、身材姣好，在IG上就有110萬名粉絲追蹤，而她近日決定要進軍演藝圈，和Women Management經紀公司簽約，準備當模特兒。梅朵在爸爸過世後，積極投入公益活動，更在他42歲冥誕，創立「保羅沃克基金會」，被讚人美心也美。

(中時電子報)