隨身攜帶水晶石當幸運物 通緝犯仍被逮

戴水晶石能夠躲警察？45歲陳姓男子因竊盜案被通緝，逃亡近3年未被逮，他認為是隨身攜帶的水晶石手鍊帶來好；沒想到日前卻因駕駛的自小貨車擅自加裝後座，被警方攔查告發，而被查獲通緝犯身分，這下子，水晶石也失靈。

市警三分局健康派出所員警，日前巡邏經過南區忠明南路、南平路口，發現一部自小貨車擅自加裝後座，立即攔查告發，原本是一起單純違規事件，一查赫然發現陳姓駕駛因犯竊盜案被判1年徒刑，已經逃亡了近3年。

警方立即再執行搜索行動，發現陳男還隨身攜帶多條水晶石製成手鍊，「為什麼要戴這麼多手鍊？」陳男還老神在在的誇耀說：「這是都是我的幸運物！能夠庇佑我順利逃亡，逃了這麼久都是靠它。」咦？那，這一次呢？水晶石怎麼失靈了？陳男也無法回答，而被警方解送歸案。

(中時)