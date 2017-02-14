陸江城第一胖摔倒　出動20人沒法扶起

有大陸「江城第一胖」稱號、體重220公斤的黃姓男子昨天摔倒，20多人花了2小時無法將他扶起，最後有人想出妙招，讓他滾到床單上，將他抬起後再滾到醫療救護床上，才擺脫倒地不起的窘境。

大陸楚天都市報報導，「一屁股摔坐地上」對一般人來說不是什麼大事，可對於現年27歲、體重220多公斤的黃先生來說，卻是一件極其痛苦的事。

黃先生家住湖北省武漢市漢陽區，從小就比同齡小孩胖。7年前，體重更是「突飛猛進」突破200公斤，又被網友稱為「江城第一胖」。

他在過年期間因急性胃炎住院，13日從湖北省第三人民醫院出院，不料在醫院門口兩腳突然支撐不住，一屁股坐在地，經民警、消防官兵、醫生及熱心民眾20餘人耗時2個小時，卻始終未能幫他站立起來。

最後有人想到一妙招，讓黃先生「滾」到床單上，眾人抬起後，再將他「滾」到醫療救護床上，才將他救起，還好身體無大礙。1060214

(中央社)