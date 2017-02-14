陸江城第一胖摔倒 出動20人沒法扶起
有大陸「江城第一胖」稱號、體重220公斤的黃姓男子昨天摔倒，20多人花了2小時無法將他扶起，最後有人想出妙招，讓他滾到床單上，將他抬起後再滾到醫療救護床上，才擺脫倒地不起的窘境。
大陸楚天都市報報導，「一屁股摔坐地上」對一般人來說不是什麼大事，可對於現年27歲、體重220多公斤的黃先生來說，卻是一件極其痛苦的事。
黃先生家住湖北省武漢市漢陽區，從小就比同齡小孩胖。7年前，體重更是「突飛猛進」突破200公斤，又被網友稱為「江城第一胖」。
他在過年期間因急性胃炎住院，13日從湖北省第三人民醫院出院，不料在醫院門口兩腳突然支撐不住，一屁股坐在地，經民警、消防官兵、醫生及熱心民眾20餘人耗時2個小時，卻始終未能幫他站立起來。
最後有人想到一妙招，讓黃先生「滾」到床單上，眾人抬起後，再將他「滾」到醫療救護床上，才將他救起，還好身體無大礙。1060214
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。