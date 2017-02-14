陸專家：陸首艘航艦 上半年可下水

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中國大陸軍事專家徐光裕13日接受陸媒訪問時說，從目前的進度來看，中國大陸第1艘自製航空母艦「完全有可能」在今年上半年下水，預計2020年前服役。

徐光裕是中共解放軍退役少將，他在接受北京電視台「軍情解碼」採訪時，作上述表示。

徐光裕還表示，在首艘自製航艦服役前的時間，艦載機飛行員也在進行培養訓練，爭取擴充到2個飛行團的規模。

先前不少中國大陸軍事專家也認為，第1艘自製航空母艦可能在今年上半年下水。例如中國大陸海軍軍事學術研究所研究員張軍社1月間向環球時報表示，這艘航艦的下水，會是「2017年最大的亮點」。

另一名專家尹卓也曾向央視表示，中國大陸首艘自製航艦下水的時間預計應在2017年初

至於何時正式服役，徐光裕認為，這艘航艦下水後還要繼續進行?裝，安裝錨、桅杆、電路設備等，可能在2018至2019年上半年完成再開始進行海試。因此，預計能在2020年前服役。1060214

(中央社)