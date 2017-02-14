蝶戀花車禍 家屬盼政府補起法規漏洞

台北市蝶戀花旅行社承辦的賞櫻團行程，昨晚發生遊覽車翻車意外；不少罹難者家屬徹夜未眠，希望業者能好好善後，盼政府檢視相關法規是否嚴謹，好好修正，別讓憾事再次發生。

國道5號昨晚9時許發生嚴重車禍，現場警消指出，由「蝶戀花旅行社」所承辦的武陵農場賞櫻團，傍晚結束行程準備北返時，疑似因車速過快翻落邊坡，造成33死嚴重傷亡。

蝶戀花負責人周繼弘，今早在旅行公會全聯會發言人李奇嶽陪同下，到二殯慰問家屬並舉行記者會對外說明；記者會約進行12分鐘，周繼弘僅說一句「對不起」，全程由李奇嶽代為發言。

一名罹難者家屬整夜未睡，等待在萬芳醫院傷重的叔叔病情可以好轉、出現奇蹟，無奈事與願違；這名家屬希望，旅行社業者可以好好善後，還給他們一個公道。

另一名罹難者家屬則說，亡者是他66歲的哥哥，肇事原因、司機是否過勞駕駛、車體是否有狀況等問題，待檢調釐清，政府官員除了慰問，希望他們能重新檢視旅遊相關法規是否有改善的地方，把漏洞補起來，例如司機超時工作等項目，要不然這不會是最後一次，發生這種憾事。1060214

(中央社)