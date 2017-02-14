情人節悲歌 宜蘭發生外勞情殺案

我要評比

宜蘭警方今天說，一對印尼籍逃逸外勞今天疑因感情因素衍生口角，男子憤而持馬克杯敲死女友，凶嫌已落網，將移送法辦。

宜蘭縣警察局宜蘭警分局說，阿杜（譯名）與阿雅（譯名）為一對印尼籍逃逸外勞情侶，昨天晚上原本相約想要前往移民署自首，但因為時間已晚，兩人又無固定住所，於是先投宿宜蘭市中山路三段中央商場的友人店內，準備今天前往自首。

警方表示，根據初步了解，今天凌晨約2時，阿杜與阿雅兩人疑似因感情因素，發生嚴重口角。阿杜疑似憤持馬克杯，敲打阿雅頭部，阿雅送醫急救後仍不治死亡。警方之後於現場逮捕阿杜偵辦。

警方說，偵訊後將依刑法殺人罪嫌，將阿杜移送宜蘭地方法院檢察署偵辦。1060214

(中央社)