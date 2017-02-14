情人節悲歌 宜蘭發生外勞情殺案
宜蘭警方今天說，一對印尼籍逃逸外勞今天疑因感情因素衍生口角，男子憤而持馬克杯敲死女友，凶嫌已落網，將移送法辦。
宜蘭縣警察局宜蘭警分局說，阿杜（譯名）與阿雅（譯名）為一對印尼籍逃逸外勞情侶，昨天晚上原本相約想要前往移民署自首，但因為時間已晚，兩人又無固定住所，於是先投宿宜蘭市中山路三段中央商場的友人店內，準備今天前往自首。
警方表示，根據初步了解，今天凌晨約2時，阿杜與阿雅兩人疑似因感情因素，發生嚴重口角。阿杜疑似憤持馬克杯，敲打阿雅頭部，阿雅送醫急救後仍不治死亡。警方之後於現場逮捕阿杜偵辦。
警方說，偵訊後將依刑法殺人罪嫌，將阿杜移送宜蘭地方法院檢察署偵辦。1060214
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。