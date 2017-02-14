山頭變大平台 民眾憂土石流威脅鐵道
南迴鐵路太麻里北里橋上方山頭，最近由翠綠原始林變成光禿禿平台，準備種薑，民眾憂心造成土石流威脅鐵道。台鐵已要求相關單位做好水保。
南迴鐵路太麻里鄉北里橋北方山頭，去年還是原始林的小山頭，只有部分開墾種椰子。民眾發現今年1月過後，開始有怪手在上方開墾，變成光禿禿的平台，面積超過2分地。
由於山頭下方就是南迴鐵路的彎道處，接著是10幾米高的橋梁，距離200公尺處就是去年連續豪雨造成火車撞上土石流區域，民眾擔心一旦開墾山頭發生土石流，後果將不堪設想。
太麻里鄉公所表示，那處山頭是私有的原住民保留地和部分國有財產署土地。地主提出申請整地準備種薑，並且提出簡易水保計畫，鄉公所只能依法准予開發。
台鐵局台東工務段表示，日前接獲民眾反映，立即派人前往勘查，業者有出示台東縣政府農業處核准的開墾公文，經過初步勘查，開挖區距離鐵道約有80米，沒有立即危險；不過，還是會行文要求地主和相關單位確實做好水土保持。
台東縣政府農業處表示，尚不了解這處開發申請案，經詢問鄉公所，初步了解有申請開發，縣政府已行文相關單位，這幾天會聯合會勘，是否符合開發計畫？以及是否影響水保和鐵道安全。1060214
(中央社)
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