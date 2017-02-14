澎湖千萬金龜 兩人成為新龜主

澎湖元宵乞龜民俗活動中，馬公鎖港北極殿和山水上帝廟2隻市值超過千萬元的黃金龜，分別由張翔閎與鮑首銘2人乞得，成為今年新金龜主，明年加碼奉還，大金龜至少長大至280和360兩。中央社 106年2月14日

澎湖元宵乞龜民俗活動中，馬公鎖港北極殿和山水上帝廟2隻市值超過千萬元的黃金龜，分別由張翔閎與鮑首銘2人乞得，成為今年新金龜主，明年加碼奉還，大金龜至少長大至280和360兩。中央社 106年2月14日

澎湖元宵乞龜民俗活動中，馬公鎖港北極殿和山水上帝廟2隻市值超過千萬元的黃金龜，分別由張翔閎與鮑首銘2人乞得，成為今年新金龜主，明年加碼奉還，大金龜至少長大至280和360兩。

澎湖元宵節，全島各大小廟宇都有乞龜習俗，非常熱鬧，部分廟宇雖只有一個晚上，不過包括馬公鎖港北極殿260兩和山水上帝廟338兩等黃金龜，都維持3天3夜的擲聖筊來乞求。

澎湖元宵乞龜盛事，直到今天凌晨才確定，由福朋副董事長張翔閎與澎湖旅外航運業者鮑首銘2人，分別以6個和3個聖杯乞得，成為今年元宵乞龜的大黃金龜的得主，明年將分別再加碼20兩和22兩來奉還。

馬公鎖港北極殿和山水上帝廟近日將請示上帝公後，擇期由新金龜得主迎回展示。1060214

(中央社)