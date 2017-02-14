政院：國道遊覽車事故 與振興國旅無關

行政院發言人徐國勇今天表示，昨天晚間國道5號發生事故的是旅行社招攬的一日遊，沒有申請振興國旅計畫，與國旅、台灣觀巴等政府觀光措施無關。

此外，針對外界對遊覽車司機是否因一例一休超時工作的疑問，徐國勇說，事故原因還待釐清，尚不能斷定與駕駛過勞有關。不過，政府訂定一例一休措施是為讓勞工有充足休息時間，外界對這次事故原因的關注，也可看出司機有充足休息時間，尤其重要。

他說，這次事故旅遊團是一日遊，非7、8天的旅遊團，「跟週休二日、一例一休顯然沒有因果關係」。

徐國勇表示，對國內觀光來說，遊覽車是必須的交通工具，政府希望儘速釐清事故原因，不希望因此影響台灣的觀光產業及觀光客來台意願。1060214

(中央社)