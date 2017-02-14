上任未滿月 川普國安顧問因爭議閃辭

美國媒體引述白宮官員的話報導，美國總統川普的國安顧問佛林今天晚間請辭。佛林任白宮國安顧問25天，他請辭也創下在任最短的紀錄。

包括「華盛頓郵報」、「紐約時報」及美國有線電視新聞網（CNN）深夜都引述白宮官員的話報導，佛林已請辭。CNN說，川普上任僅25天，他的國安顧問就因爭議辭職下台。佛林也創下有白宮國安顧問職位以來任期最短的紀錄。

佛林和俄國過從甚密的個人關係，讓外界一直質疑他擔任國安顧問這一職務，不過，他是川普在白宮核心圈中最早力挺川普的支持者，一直以來受到川普的絕對信任。

然而，華盛頓郵報最先報導，佛林在川普上任前與俄羅斯駐美大使有不當聯繫，他與俄方有討論美國可能解決對俄制裁的話題，有違反美國法律之虞。

美國副總統彭斯上週兩度與他會面討論，佛林先否認，後又表示自己可能提到制裁，但無法百分之百肯定，這也引發他誤導彭斯為他公開背書的爭議。

儘管佛林已向彭斯道歉，但美國媒體今晚全面追蹤發現，司法部甚至早在數週前就已告知白宮，根據所掌握的資訊顯示，佛林和俄國現任及前任官員的關係，很可能讓他容易受到俄國敲詐勒索的影響，而通知白宮的正是上個月因不願辯護難民及旅遊禁令，遭川普開除的的代理司法部長葉茨。1060214

(中央社)