高屏水情轉緊 南水局整備伏流水
值枯水期，水利署南區水資局今天指出，高屏地區的水情燈號已於13日轉換成稍緊的綠燈，南水局已整備轄內自有及地下伏流水源，可機動上場支援因應。
南水局表示，近兩個月主要水庫及攔河堰水源設施上游地區降雨僅約歷年同期平均的兩成；近來高屏溪水源因集水區無雨，水情已在昨天變緊。
南水局說，高屏溪今天的流量每秒19.3立方公尺，比去年同期略降兩成多。
為了紓解高屏溪的缺水風險，南區水資源局在去年底會同自來水公司第七區管理處整備竹寮、翁公園、大樹模場伏流水及境內原有地下水源。
因應水情吃緊，南區水資源局邀集農政、加工出口區、台糖、中油等國營單位，盤點備援水源及抗旱整備，以因應水情惡化時，上場支援。
南水局嚴密監控水情變化，也不忘提醒請民眾節約用水，盼共同度過枯水期。1060214
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。