高屏水情轉緊 南水局整備伏流水

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值枯水期，水利署南區水資局今天指出，高屏地區的水情燈號已於13日轉換成稍緊的綠燈，南水局已整備轄內自有及地下伏流水源，可機動上場支援因應。

南水局表示，近兩個月主要水庫及攔河堰水源設施上游地區降雨僅約歷年同期平均的兩成；近來高屏溪水源因集水區無雨，水情已在昨天變緊。

南水局說，高屏溪今天的流量每秒19.3立方公尺，比去年同期略降兩成多。

為了紓解高屏溪的缺水風險，南區水資源局在去年底會同自來水公司第七區管理處整備竹寮、翁公園、大樹模場伏流水及境內原有地下水源。

因應水情吃緊，南區水資源局邀集農政、加工出口區、台糖、中油等國營單位，盤點備援水源及抗旱整備，以因應水情惡化時，上場支援。

南水局嚴密監控水情變化，也不忘提醒請民眾節約用水，盼共同度過枯水期。1060214

(中央社)