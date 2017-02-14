跟著董事長做公益！麥仕佳董座揪團到保育院送愛
跟著董事長去做公益！麥仕佳食品董事長陳志池，每個月都會捐贈15個蛋糕為二林喜樂保育院的孩子慶生，每年春節後更都親自到保育院舉辦慶生會，今天他再度帶來員工並揪來企業界朋友到保育院高唱《生日快樂》，陪伴孩子們開心過生日。
陳志池出身二林鄉下，白手起家，經營連鎖烘焙事業有成，不僅自己積極投入公益回饋社會，還號召企業界友人加入愛心行列，「董事長行善團」之名不脛而走，而且還很有感染力。
今天情人節，也是二林喜樂保育院春節過後第1次慶生活動，陳志池與妻子、兒女及員工帶著蛋糕出席，另外，他的企業界朋友柯騰鎮、賴鴻麟、陳春宏，也都開心共襄盛舉，他們一起為孩子切蛋糕，送生日禮物，還與憨兒大跳健康操。
「取之社會，用之社會！」陳志池表示，提供自己的產品幫助保育院，是省時、省力又經濟的公益方式，而讓員工參與志工服務，還可以凝聚員工的向心力。
保育院長林玉嫦說，陳志池董事長樂於傳承美國阿嬤瑪喜樂對身心障礙者的愛與疼惜，帶領員工投入關懷喜樂行列，讓每月壽星能夠擁有不同的驚喜及喜悅，讓人很感激。
(中時)
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