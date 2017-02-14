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跟著董事長做公益！麥仕佳董座揪團到保育院送愛

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彰化麥仕佳董事長陳志池號召「董事長團隊」保育院送愛心
彰化麥仕佳董事長陳志池帶著企業界朋友一起到二林喜樂保育院幫孩子慶生。（鐘武達攝）
彰化麥仕佳董事長陳志池號召「董事長團隊」保育院送愛心
陳志池帶著妻女、員工與企業界夥伴到喜樂保育院送愛心。（鐘武達攝）
彰化麥仕佳董事長陳志池號召「董事長團隊」保育院送愛心
陳志池（右）等企業董事長放下身段，開心與身心障礙的孩子玩在一起。（鐘武達攝）
彰化麥仕佳董事長陳志池號召「董事長團隊」保育院送愛心
二林喜樂育院今天的慶生會，企業界的董事長們共襄盛舉。（鐘武達攝）
彰化麥仕佳董事長陳志池號召「董事長團隊」保育院送愛心
企業界老板致贈保育院壽星生日禮物。（鐘武達攝）

跟著董事長去做公益！麥仕佳食品董事長陳志池，每個月都會捐贈15個蛋糕為二林喜樂保育院的孩子慶生，每年春節後更都親自到保育院舉辦慶生會，今天他再度帶來員工並揪來企業界朋友到保育院高唱《生日快樂》，陪伴孩子們開心過生日。

陳志池出身二林鄉下，白手起家，經營連鎖烘焙事業有成，不僅自己積極投入公益回饋社會，還號召企業界友人加入愛心行列，「董事長行善團」之名不脛而走，而且還很有感染力。

今天情人節，也是二林喜樂保育院春節過後第1次慶生活動，陳志池與妻子、兒女及員工帶著蛋糕出席，另外，他的企業界朋友柯騰鎮、賴鴻麟、陳春宏，也都開心共襄盛舉，他們一起為孩子切蛋糕，送生日禮物，還與憨兒大跳健康操。

「取之社會，用之社會！」陳志池表示，提供自己的產品幫助保育院，是省時、省力又經濟的公益方式，而讓員工參與志工服務，還可以凝聚員工的向心力。

保育院長林玉嫦說，陳志池董事長樂於傳承美國阿嬤瑪喜樂對身心障礙者的愛與疼惜，帶領員工投入關懷喜樂行列，讓每月壽星能夠擁有不同的驚喜及喜悅，讓人很感激。

(中時)

關鍵字：保育院麥仕佳陳志池董事長行善團
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