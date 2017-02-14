才曬櫻花美照 導遊卻與家人天人永隔

武陵農場賞櫻團導遊蕭如進經證實已不幸罹難，而在事故發生前，他才在臉書上傳多張櫻花美照，如今卻與家人天人永隔，不少親友湧入臉書留言致哀，盼他一路好走。

國道5號昨天晚間9時許發生嚴重車禍，由「蝶戀花旅行社」承辦的武陵農場賞櫻團，傍晚結束行程準備北返時，疑車速過快翻落邊坡，已造成33人死亡，11人傷。

帶團的導遊，人稱「蕭帥」的蕭如進經證實，也在這場意外中不幸罹難。而他在事故發生前4小時，才在其臉書上傳這次出遊的櫻花照，一開始讓好友留言直呼「水」，但隨著事故發生，留言也變成加油與集氣祈福。

但最後，蕭如進仍不幸罹難，曾經參加過旅遊團的遊客，對於蕭如進的罹難感到十分不捨，紛紛前往他的臉書留言致哀，懷念他帶團時拍的美照及搞笑，並盼他一路好走。而有已經離職的司機也說，蕭如進是一個大好人。

蕭如進臉書的內容就像是一本遊記，12日在南投看花燈，昨天就帶團前往武陵農場看櫻花美景。而他的臉書大頭照，是他兩名可愛的雙胞胎孫子，他還自己留言說，「我寶貝雙胞胎阿孫喔！」但如今卻天人永隔，令人鼻酸。1060214

(中央社)