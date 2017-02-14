《跑男》宣布Baby暫時休息 由她接棒加盟

Baby暫退《奔跑吧》，由迪麗熱巴將棒加盟。（圖／取材自奔跑吧微博）

《奔跑吧》公布全新陣容，成員照不見Angelababy照片，新增了迪麗熱巴。（圖／取材自奔跑吧微博）

大陸綜藝節目《奔跑吧兄弟》昨（13日）正式改名為《奔跑吧》，今再曝光全新陣容，自2016年7月結束第4季後，唯一女成員Angelababy因懷孕生子，頻被傳退出，節目組今就證實Baby為了專心照顧寶寶，將暫退節目，同時也公布女星迪麗熱巴接棒加盟。

因受限韓令延燒，原本的《奔跑吧兄弟》13日宣布改名成《奔跑吧》，名稱異動造成熱烈討論，而今製作組再公告班底Angelababy目前正專心照顧兒子，會休息一段時間，「等她滿血回歸，再度強力奔跑喔」，雖然沒確切交代回歸日期，但粉絲都表示能理解，期待Baby養好身體再重新回到節目中。

另外，之前曾傳演出《古劍奇譚》、《漂亮的李慧珍》的迪麗熱巴，是取代Baby的人選，《奔跑吧》今也證實了迪麗熱巴全新加盟的消息，新陣容引粉絲萬分期待。

(中時電子報)