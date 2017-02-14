國道事故影響國旅？ 政院：純單一意外事件

針對國道重大傷亡事故，行政院發言人徐國勇今天(14日)中午表示，未來針對一日遊行程會加強查核，包括利用行車紀錄器查核，以防司機過勞。徐強調，不希望因為這件事情影響國旅，和國際觀光客來台意願，這是單一意外事件，不希望影響國內外旅遊意願，此一事件對觀光的衝擊也會進一步評估與追蹤。

媒體追問是否因一例一休，司機調度困難有關，徐國勇表示，一日遊與一例一休並沒有關聯， 一例一休的目的就是讓勞工朋友有充足休息時間，司機充足休息很重要，這個跟一日遊跟周休二日一例一休沒有因果關係，因為是一日遊，不是七、八天遊，一日遊是否開車開太久問題，(勞檢)勞動部會依據職責處理。

徐說，蝶戀花旅行社並沒有申請振興國旅，也非台灣觀巴，與國旅卡沒有關係，而此事件是否影響振興國旅市場？徐國勇說，不希望因為這件事情影響國旅，和國際觀光客來台意願，這是單一意外事件，因為遊覽車在旅遊中是必然，團體出遊也是需要，仍然希望釐清意外原因，不希望影響國內外旅遊意願。

媒體也追問，是否旅行業為搶補助旅遊，採低價團，徐國勇強調，這個意外跟國旅卡、政府補助、台灣觀巴都沒關係，這個旅遊團屬於散客團，招攬散客遊覽，並沒有申請政府補助，甚至當天去旅行社問一下，馬上就立即可以出發，一日遊方式，年輕人或年長者，明天沒事，明天一大早或晚上問一下，明天就可出團，此一攬客方式與政府拚觀光沒有任何因果關係。

徐說，林全幾乎一整晚沒睡，他到醫院看到嚴重傷勢非常難過，昨天晚上第一時間立即指示，包括林錫耀、陳美伶、徐國勇等都緊急處理。今天下午林全自南部上鄉北返後，也不排除再度赴醫院探視傷患或赴殯儀館為罹難者上香。

徐說，罹難者中有六具DNA檢驗，因為臉部骨折，難以辨識，要用DNA確認。下午駕駛遺體會解剖，加上上午十一點對遊覽車和現場勘驗，希望比對車禍原因，有人說過勞、打瞌睡、機器問題、煞車等，都是猜測，將由法務部統一調查，結果再向大家說明。

(工商)