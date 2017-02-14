參加賞櫻團遇死劫 方美霞鄰居訝異難過

方美霞住在桃園的集合式社區內，門口大門深鎖門禁森嚴。（葉臻攝）

台北市蝶戀花旅行社賞櫻團昨晚上發生32死重大車禍，其中家住桃園市桃園區的50歲罹難者方美霞，住在有600多戶的中國江山社區，方美霞鄰居透露，天秤座的她為人和善，平時常分享有關料理、美食的資訊，印象中，旅居美國的女兒前年底才和外國籍男友結婚，最近冬天，她還會分享女兒國外住家積雪的照片。

社區管委會表示，方美霞與媽媽同住，平常較少遇到方美霞，倒是方媽媽每天清晨都會在社區中庭跟鄰居運動，目前已通知桃園市政府社會局、里辦公室協助善後，委員得知噩耗後也都很訝異難過。

(中時)