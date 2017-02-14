NBA》喬丹介入協調 奧克利與多蘭冰釋前嫌
尼克老闆多蘭與奧克利徹底撕破臉，NBA總裁席爾佛與籃球之神喬丹眼看這樁家醜事件鬧得沸沸揚揚，有損NBA形象，因此介入協調，奧克利道歉認錯，多蘭則是重新邀情他回到尼克主場觀看比賽，兩人冰釋前嫌。
奧克利上周在尼克主場看了與快艇的比賽，期間企圖上前與多蘭交談，但遭到多蘭拒絕，進而與保全起了肢體衝突，被保全壓制在地上且趕離球場，多蘭隨後下達禁止令，雙方隔空開火，甚至詹姆斯還跳出來力挺奧克利。
尼克死忠鐵粉、大導演派克李認為想要化解兩人歧見必須由NBA總裁席爾佛或是籃壇大老喬丹出面。果不其然，相隔幾天後席爾佛發出聲明，他已和喬丹居中斡旋收拾了這起鬧劇。
席爾佛表示，奧克利與多蘭都對於這次事件所引發出來的後續不良效果做出道歉，多蘭也親口邀請奧克利能盡快回到麥迪遜花園廣場來看球。
(中時電子報)
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