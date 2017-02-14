北市府與台電簽約 創建數位科技及實驗藝術中心
台北市政府14日與台電公司簽訂台電中心倉庫(AR1)及電力修護處(CR1)公辦都更合作意向書，作為東區數位科技、實驗藝術創新育成中心。台北市副市長林欽榮與台電董事長朱文成在簽約之後相互交換合約並握手致意。
台北市政府今年度將核心重點地區轉往「東區門戶計畫」，今日與台電公司簽訂合作意向書，由台電公司提供土地，北市政府協助辦理都市計畫變更，合作開發「台電中心倉庫AR1」、「電力修護處CR1」2處共7.1公頃土地，將規劃作為數位科技及實驗藝術創新育成中心、智慧銀髮公宅、軟體產業或商業基地使用。
台北市副市長林欽榮表示，為促進南港轉型，積極推動「東區門戶計畫」及「南港都市計畫通盤檢討」，繼2016年高鐵站通車，2017年將有國家生技園區完工，2018年北部流行音樂中心開幕，2019年國家會展中心啟用，通盤檢討案也於2016年8月29日公開展覽，協助傳統工業區轉型更新，南港將展現全新風貌。
台電董事長朱文成表示，透過與北市府合作，「電力修護處」將開發作為軟體產業或商業使用，引入軟體IC設計、數位創意、生物科技產業使用，希望能為南港地區帶來創新產業及發展動能。
(中時)
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