情人節到了　陸市售藍玫瑰多屬加工染色

今天是情人節，在中國大陸情人們心中，送藍玫瑰比紅玫瑰更受歡迎，價格因此相差逾1倍。但有業者坦承，中國大陸市面上的藍玫瑰絕大部份不是種出來的，而是染出來的。

香港經濟日報網站報導，中國大陸花店的頂級藍玫瑰「藍色妖姬」，情人節前的行情每朵高達人民幣15元（約新台幣69元），整束更達約200元，且需要預先訂購，現場購買基本上沒有貨。

報導指出，真正的「藍色妖姬」來自荷蘭，是由月季和薔薇等多花種雜交而成，並在即將成熟時就讓花吸入無害顏料，變成藍色。

但有中國大陸花卉業者直言，「藍色的玫瑰哪有真，『藍色妖姬』都是現成玫瑰染出來的」。

報導指出，福建廈門溪岸路街頭的不少花店，都把原物料搬到大街上，現場製作「藍色妖姬」，並不怕別人知道作假。其中，工人將一枝普通的粉紅色玫瑰插到面前的塑膠桶裡，旋轉數圈後，再上提下浸；數秒過後，這枝玫瑰便已從原來的粉紅色變成了藍色。

報導說，現場散發著濃烈的藍色顏料味。而染色的「藍色妖姬」花瓣摸起來厚實且僵硬，且花朵沒有清香，只有化學品的味道。

有資深業者承認，染色的鮮花如果長時間近距離接觸人體，是不利於健康的，特別是病人。如果病人本身就有呼吸系統疾病，嚴重的會引起呼吸困難、衰竭甚至危及生命。此外，還要提防家中小孩誤食染色玫瑰。1060214

(中央社)