多變的川普讓全球焦慮 聯合國忙摸底

美國總統川普執政下的美國與聯合國關係，備受外界關注。圖為位於紐約的聯合國總部大樓。中央社記者黃兆平紐約攝 106年2月14日

特派員看世界專欄美國總統川普上任後，逐漸修正包括亞太等外交政策，惟外界對川普的思維仍處觀望階段，包括美與聯合國的關係，而各會員國更急著透過新任美駐聯合國大使海利摸索川普的立場。

川普就任後陸續與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）等數十國元首通話，但這些都沒有像川普與中國國家主席習近平的熱線受到廣泛關注，加上日本首相安倍晉三訪美，川普又宣布退出前總統歐巴馬任內積極經營的跨太平洋夥伴協定（TPP），讓外界焦點不得不放在亞洲。

對曾批評「聯合國只不過是一些人聚在一起動口與享樂的俱樂部」的川普而言，聯合國事務目前還未排上關注範圍。但聯合國外交官可沒閒著，每天忙著搜集川普在社群媒體任何有關外交事務發言，諸如俄羅斯與烏克蘭的軍事衝突、北韓飛彈試射、以色列屯墾問題等，試著從蜘絲馬跡瞭解川普。

不過最令聯合國擔心的是會員國會費繳納問題。依華府保守派智庫傳統基金會（Heritage Foundation）報告指出，美是聯合國最大金主，捐助金占聯合國一般預算22%，以及維和部隊任務支出27%。

川普上任後，華府政壇要求美退出聯合國聲浪再起。共和黨籍聯邦眾議員羅傑斯（Mike D. Rogers）1月曾提案，要求川普終止美的聯合國會員資格，並停止撥款與捐助。

非體制出身的川普的外交思維與前任者不同，讓外界不得不關注美退出聯合國的可能性，不過就連美內部對此議題也有不同看法。支持多邊主義者認為，聯合國有其存在必要，美若貿然退出，將把舞台拱手交給俄、中；惟鷹派人士認為，美作為聯合國最大金主，在無法發揮影響力下，聯合國反成美國的絆腳石。

迄今，除伊朗及北韓飛彈試射，還有以色列拓展屯墾區、俄羅斯與烏克蘭的軍事衝突升高等，少見川普對聯合國發言。他下令禁止7個穆斯林國家人民入境、有關「一個中國」政策發言、與澳洲及墨西哥領袖的不愉快交手經驗等，都讓不少外交官質疑當前全球最強權國家─美國，是否是值得信賴的夥伴。

相較於多位美前任駐聯合國大使的豐富外交資歷，出身南卡羅來納州州長、移民之後的海利（Nikki Haley）幾無任何外交經驗，她能否代表川普？是否懂得聯合國運作？周旋安理會強權國之間？忠實冷靜替川普完成使命？都是外界關注焦點。

由於川普的外交團隊迄今還未完全成形，美媒曾形容對美國的全球夥伴而言，在不確定性因素下，這些國家不知向誰傾訴與交涉。

尤其海利上任後不少發言更與川普有些出入，諸如在安理會譴責俄羅斯對烏克蘭的作為是「侵略性行為」（aggressive actions），華府制裁莫斯科依舊有效等，都讓許多外交官心中充滿疑惑，到底她的發言代表自己亦或經川普授權，立場前後不一是否經過深思熟慮，而白宮又是誰能主導或制定政策等。

儘管「紐約時報」毫不客氣撰文批評海利，不管對川普的穆斯林禁令亦或碰到北韓發射飛彈重大事件，未見海利代表美方的立場，但包括英國、俄羅斯及歐盟駐聯合國代表倒是給予海利高度評價。

聯合國大會要到9月初才登場，今年是新上任秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）就職頭一年，也將是川普首次到聯大發言，古特瑞斯迄今還未會晤川普，建立所謂的建設性對話機制，最近還呼籲川普盡速解除旅行禁令。

做為聯合國最大捐助國，川普上任後的美與聯合國關係，目前不得而知，假若川普決定刪減美國的分攤經費，首當其衝將是聯合國許多計畫或組織將停擺、裁併或終止，表面上影響所及是目前推動或進行中方案能否持續下去，惟事實上更可能損及美國在全球的利益。1060214

(中央社)