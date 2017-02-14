鄭力城拜會厄瓜多理工大學
中華民國駐厄瓜多代表鄭力城當地時間9日拜會厄瓜多國立理工大學校長卡德隆(Jaime Calderon Segovia)，雙方就加強兩國學術交流及未來進一步可能合作領域廣泛地交換意見。
他們均認為臺灣與厄瓜多高等教育體系所培育之人才對其產業發展的重要性。
鄭力城強調臺灣從不吝於分享其發展經驗，未來代表處願賡續促進厄、台學術交流，以期雙邊合作更臻互惠互利。
卡德隆則肯定代表處積極推動雙方合作的熱忱，並致贈感謝狀予鄭力城。
拜會結束後，代表處於學校大禮堂舉辦2017年度「臺灣獎學金計畫」說明會，由秘書裴兆璞說明「臺灣獎學金」的種類與申請條件，鼓勵校內優秀學子把握機會申請赴臺進修。
厄瓜多國立理工大學在厄國素有「產業菁英搖籃」的美譽，也因此駐厄代表處選擇此校辦理2017年度「臺灣獎學金計畫」系列說明會的首場，當天厄國學子踴躍出席，成功的為代表處的巡迴說明會打響知名度。1060214
(中央社)
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