深圳校長發紅包 學生免寫作業一次

我要評比

中國大陸廣東省深圳市一所小學校長在春節後向學生發紅包，裡面不是錢，而是「免寫作業一次」等，拿到此紅包的學生比拿到錢還樂。

南方都市報今天報導，春節長假結束，深圳中小學生昨天開學。

開學第一天，各校展開各種活動，包括推廣安全與國防教育，以及學習「預防欺淩」等。

報導表示，南山區陽光小學的新學期第一天延續了春節的氣氛，讓孩子們樂壞的是，校長給學生發「紅包」，有的孩子拿到「免寫作業一次」。

還有的拿到「與校長共進午餐一次」、「升旗手體驗一次」、「任意社團課體驗」等，讓小學生高興不已。1060214

(中央社)