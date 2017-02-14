國道事故 林全不排除再探死傷者

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行政院發言人徐國勇今天表示，國道5號交通事故發生後，行政院長林全第一時間關切指揮，昨晚赴醫院探視傷者後，「不排除」今天再赴醫院或殯儀館探死傷者。

國5昨晚9時許發生嚴重車禍，現場警消指出，由「蝶戀花旅行社」承辦的武陵農場賞櫻團，傍晚結束行程準備北返時，疑似因車速過快翻落邊坡，目前已造成33人死、11人傷。

徐國勇說，林全昨晚接獲消息後，即指揮相關部會盡最大能力搶救，並在深夜赴萬芳醫院與北醫探視傷者；今天上午，林全也因此推遲8時多台南的行程，與行政院副院長、秘書長及發言人舉行會議，與各部會聯繫。

他表示，現階段對事故原因，外界有許多猜測。將由法務部做統一勘驗跟調查，結果會向大家說明。

徐國勇表示，「昨天院長幾乎一整晚沒睡」，見到傷者嚴重傷勢，心理相當難過。林全中午南下赴行程，現階段沒有規劃其他會議，但「不排除」再去醫院或殯儀館探視致哀。1060214

(中央社)