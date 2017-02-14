保麗龍雕刻 金門藝術家創意兼環保

金門海邊有不少海漂垃圾，其中又以保麗龍最多，本地藝術家王明宗發想以保麗龍為雕刻素材，賦予廢棄物新生命；不但展現創意，讓作品看來栩栩如生；更可淨灘，達到環保效果。

每年在金門各單位舉辦的多次淨灘活動中，保麗龍總是最大宗的廢棄物。原來，這些大塊呈圓桶狀，還繫有纜繩的保麗龍，主要是大陸海邊船隻的防撞浮球，還有部分保麗龍是對岸蚵民養殖使用。

有「風獅爺之父」美譽王明宗，創作不少膾炙人口的泥塑作品。他的工作室距海邊不遠，常到海邊散步。他說，在海邊會看到不少海漂垃圾，其中又以保麗龍最多；丟掉可惜，燒掉又會製造空氣汙染。

後來，王明宗發現做為防撞浮球的保麗龍密度強、厚度夠，很適合雕刻，開始展開新的嘗試。

由於擁有多年雕塑經驗，保麗龍雕刻一點也難不倒王明宗。他說，如果泥塑做壞了，可以再補一塊土；但保麗龍就沒這麼容易，下手前要先構思好造型，一旦出刀就要「狠」，一刀一劃，絕不能馬虎。

保麗龍雕刻的特點在於可以同時創造出木雕、石頭，甚至金屬的感覺。王明宗說，關鍵就在於「刀工」和釉彩，其中刀法更形重要；此外，素描能力也不可或缺。

王明宗第一件完成的保麗龍雕刻作品是象徵幼童軍的「狼」。這隻狼張著血盆大口，綠色眼珠閃露出凶光，看來十分凶猛，看過的人都說活靈活現。他則是笑說，「不講是保麗龍，沒人知道」。一旦拿起作品，或是一陣風吹來，才知原來是保麗龍。狼頭內裡還是中空，可以套在人頭上，當做道具。

配合雞年，王明宗正著手雕刻「雞」；他當然也不會放過用保麗龍雕刻他最愛的風獅爺。特別的是，他用來雕刻風獅爺的大型保麗龍上，風獅爺眼睛部位有一塊鐵片，風獅爺背部還附著蚵殼，他都沒有除去。王明宗說，他要保留素材的原貌，讓缺陷成為一種美。

保麗龍雕刻只需一支簡單的鋸片，素材又免費，還可淨灘，一舉多得。王明宗說，金門極度缺乏木工和石刻師傅，不妨可以用保麗龍來推廣雕刻教育。1060214

(中央社)