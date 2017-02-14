司機姐姐：弟弟曾怨公司血汗、車老舊

康的姐姐為弟弟叫屈，透露弟弟本來想離開公司。（陳鴻偉攝）

康姓司機姐姐今在靈堂表示，弟弟因為只有1月26日（小年夜）有休假，還特別要他們初二別回來，全家改在小年夜聚餐，期間就曾聽弟弟表示不想待在蝶戀花，因為車子都很老舊，但是他跟2位隨車導遊處得很好，工作配合都很愉快，他才勉強留下來。

康的姐姐說，弟弟前2天才從合歡山下來，昨天馬上又去接武陵農場，公司竟還敢說他休假？覺得旅行社根本在胡扯，把責任推給已往生的弟弟，她強調弟弟是認真、負責的人，很多參加一日遊的長輩，甚至指名要給弟弟接送，參加有他駕駛的行程，她對旅行社對外的說法很不能接受。

(中時)