司機姐姐：弟弟曾怨公司血汗、車老舊
康姓司機姐姐今在靈堂表示，弟弟因為只有1月26日（小年夜）有休假，還特別要他們初二別回來，全家改在小年夜聚餐，期間就曾聽弟弟表示不想待在蝶戀花，因為車子都很老舊，但是他跟2位隨車導遊處得很好，工作配合都很愉快，他才勉強留下來。
康的姐姐說，弟弟前2天才從合歡山下來，昨天馬上又去接武陵農場，公司竟還敢說他休假？覺得旅行社根本在胡扯，把責任推給已往生的弟弟，她強調弟弟是認真、負責的人，很多參加一日遊的長輩，甚至指名要給弟弟接送，參加有他駕駛的行程，她對旅行社對外的說法很不能接受。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。