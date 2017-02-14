就是要露！花花公子重啟全裸兔女郎

2017年3、4月號封面中，兔女郎伊莉莎白埃蘭(Elizabeth Elam)裸露著上半，但重點部位都被巧妙地遮擋，並當配「裸露是正常」的標語。(圖/Twitter@palyboy)

美國著名的雜誌《花花公子》以往以裸露姣好身材、尺度大膽的封面兔女郎出名，而在去年3月號卻因執行長夫蘭達斯(Scott Flanders)認為「裸露是過時的」，而決定改變策略宣布要讓兔女郎穿回衣服，將不再刊登裸照而引起轟動。不過該品牌的創意總監海夫納（Cooper Hefner）在昨天表示，去年不刊登裸照的決定是錯誤的，將重回品牌的初衷，宣布今年的3月號開始就將重登香豔的裸照。

總監海夫納是《花花公子》創辦人海夫納(Hugh Hefner)的兒子，昨天於推特上發文表示，雜誌描述裸體方式的確是過時了，不過決定停止刊登裸照的確是一項錯誤，並稱「裸露不是一個問題，因為裸露從來不是一個問題。因此今天我們將重拾品牌的特色，重新定義自己」。而從最新發布的2017年3、4月號封面可以看到，兔女郎伊莉莎白埃蘭(Elizabeth Elam)裸露著上半，但重點部位都被巧妙地遮擋，並當配「裸露是正常」(Naked Is Normal)的標語，宣示著《花花公子》將重回以往的裸露路線，以飽粉絲的眼福。

創意總監海夫納決定重新刊登裸照，並在推特上發文。(圖/Twitter@cooperhefner)

另外，改變的還不只雜誌的路線，《花花公子》同時也將雜誌長久以來的副標題「屬於男性的娛樂」(Entertainment for Men)給刪除，海夫納表示：「《花花公子》永遠是專注於男性興趣和生活方式的品牌，但隨著性別角色在社會中不斷地發展，我們也得與時俱進」。

而重登裸照也讓不少雜誌的忠實粉絲表示歡迎，但也猜測是否是因為不刊登裸露照片以後，《花花公子》的銷量大幅下跌，才讓該品牌考慮走回頭路。《花花公子》在1953年創立的《花花公子》以性感的玩伴兔女郎們著名，更在1970年代的鼎盛時期，以每期銷出約500萬本的傲人成績稱把成人雜誌界，不過在其他成人雜誌相繼推出後，以及數位化浪潮的席捲下，近期的銷量每期只剩約80萬本。這樣的衝擊也讓《花花公子》急於轉型，不過如今該品牌推翻去年不登裸照的決心，從回品牌舊路也讓人期待未來該雜誌的走向。

(中時電子報)