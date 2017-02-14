桃園楊梅油漆廠大火 消防隊及時撲滅

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楊梅油漆塗料廠發生火警。（楊明峰翻攝）

消防隊獲報趕到，很快撲滅塗料廠火勢。（楊明峰翻攝）

桃園市楊梅區秀才路一處油漆塗料工廠14日中午12時30分許，發生火警，消防局獲報出動48人、19車前往馳援，下午1時10分撲滅火勢，無人傷亡受困，至於火警原因仍待進一步調查。

(中時)