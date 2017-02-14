強制遊覽車全車繫安全帶 公路總局評估

蝶戀花旅行社承辦的賞櫻團昨晚發生嚴重翻車事故，造成33人死亡，外界質疑是因全車未繫安全帶所致，公路總局今天說，未來是否要強制，將持續蒐集各界資料及意見。

交通部公路總局長陳彥伯今天說，遊覽車是否要全車繫安全帶，早年在討論小汽車前後座是否要繫安全帶時就有拿出來被討論過。當時國外也有規定，但不是所有國家都繫，繫與不繫在當時立法院討論之後，是以小汽車為主。

陳彥伯說，這次發生這麼不幸的事件，會繼續蒐集國外相關資料跟相關單位討論，有必要的話也不排除全車繫安全帶。

此外，觀光局長周永暉表示，未來會全面檢視一日遊行程，落實稽核工作。1060214

(中央社)