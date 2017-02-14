印尼15日大選 聚焦雅加達省長之爭

我要評比

印尼全國性地方大選明天登場，其中最受關注的就是雅加達正副省長選舉。710萬名雅加達合格選民將用選票決定未來的省長。

這次將有101個行政區同步舉行選舉，包括7個省、18個市及76個縣，其中最受關注的就是首都雅加達正副省長選舉。

雅加達選舉3組候選人分別是執政黨民主奮鬥黨推出現任華裔省長鍾萬學和副省長查羅特（Djarot Saiful Hidayat）；前總統尤多約諾推出長子阿古斯（Agus Harimurti Yudhoyono）和雅加達省府官員希爾菲娜（Sylviana Murni）；大印尼運動黨主席普拉伯沃推派前教育文化部長阿尼斯（Anies Baswedan）和企業家桑迪阿加（Sandiaga Uno）。

其中以身兼華人及基督徒雙重少數族群身分的鍾萬學選情最受矚目。

根據雅加達選舉委員會資料，今年雅加達選舉共有710萬名合格選民。

此外，為了確保候選人獲得廣泛支持、反映多數民意，印尼地方首長選舉採取二輪決選制。

首輪投票於明天登場，第一輪投票的官方計票結果預計將於3月8日至10日間公布。

以雅加達選舉為例，如果第一輪投票中有任一組候選人得票過半，即當選；若候選人中沒有任一組得票過半，將舉行第二輪投票，由第一輪得票最高的兩組候選人進行對決。

印尼法律規定，官司纏身的鍾萬學若贏得選舉但被判決褻瀆宗教罪確立，只要提出上訴，依法他仍然可以就任省長。1060214

(中央社)