洪孟楷批顧立雄 黨產會：人民眼睛雪亮
針對國民黨質疑黨產會主委顧立雄「政黨鬥爭」，黨產會發言人施錦芳表示，「是誰藐視轉型正義的價值，相信人民的眼睛是雪亮的」。
國民黨文傳會副主委洪孟楷今天針對不當黨產處理委員會主委顧立雄臉書發文批評前總統馬英九等人，質疑顧立雄將自己從公親變事主，「所以轉型正義是假，政黨鬥爭才是真」。
對此，不當黨產委員會發言人施錦芳表示，「是誰有錢不還債、是誰藐視轉型正義的價值，相信人民的眼睛是雪亮的，都看在眼裡，只是一篇臉書貼文就連想到選舉去，難道國民黨心中都只有選舉？」
施錦芳說，不論是黨產委員會的討論，或者是顧立雄的發言，都是希望創造台灣公平的政黨競爭環境，希望國民黨明瞭十多年來藉由信託的的假黨產歸零政策，不為人民所接受。
她表示，也許國民黨主席洪秀柱沒有機會認識到，向黨員、民眾募款本來就是政黨維持運作的基本方式，台灣其他政黨都是這樣一路走過來的。
施錦芳說，國民黨長期透過不當黨產奶水維持黨的運作，可能喪失政黨的基本維生能力，或許藉由黨產條例的立法與執行，能讓國民黨重新走回民主政治下的政黨運作。1060214
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。