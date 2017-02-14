洪孟楷批顧立雄 黨產會：人民眼睛雪亮

針對國民黨質疑黨產會主委顧立雄「政黨鬥爭」，黨產會發言人施錦芳表示，「是誰藐視轉型正義的價值，相信人民的眼睛是雪亮的」。

國民黨文傳會副主委洪孟楷今天針對不當黨產處理委員會主委顧立雄臉書發文批評前總統馬英九等人，質疑顧立雄將自己從公親變事主，「所以轉型正義是假，政黨鬥爭才是真」。

對此，不當黨產委員會發言人施錦芳表示，「是誰有錢不還債、是誰藐視轉型正義的價值，相信人民的眼睛是雪亮的，都看在眼裡，只是一篇臉書貼文就連想到選舉去，難道國民黨心中都只有選舉？」

施錦芳說，不論是黨產委員會的討論，或者是顧立雄的發言，都是希望創造台灣公平的政黨競爭環境，希望國民黨明瞭十多年來藉由信託的的假黨產歸零政策，不為人民所接受。

她表示，也許國民黨主席洪秀柱沒有機會認識到，向黨員、民眾募款本來就是政黨維持運作的基本方式，台灣其他政黨都是這樣一路走過來的。

施錦芳說，國民黨長期透過不當黨產奶水維持黨的運作，可能喪失政黨的基本維生能力，或許藉由黨產條例的立法與執行，能讓國民黨重新走回民主政治下的政黨運作。1060214

(中央社)