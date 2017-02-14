視察午餐新政策 林聰賢與學童共進午餐

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農委會推動「四章一Q」政策，納入校園供餐條件，6縣市於2月優先起跑，農委會主委林聰賢今天至新竹市三民國小訪視，並與學生共進午餐，了解試辦情況。

為從源頭管控校園營養午餐安全，並提高國產農產品市占率，農委會推動「四章一Q」政策，是指學校午餐採用有CAS優良農產品、CAS有機農產品、GAP吉園圃安全蔬果、TAP產銷履歷等四標章，以及QR Code追溯系統的國產生鮮食材（蔬菜）。

農委會指出，「四章一Q政策」105學年第二學期由新竹縣、新竹市、台中市、台南市、台東縣及宜蘭縣等6縣市試辦四章一Q食材供應學校午餐。

林聰賢今天實地到新竹市三民國小訪視試辦準備情形，與新竹市長林智堅共同幫小朋友打菜，共進午餐，實地了解學童午餐食材供應情形，並責成農委會相關單位積極協助各試辦縣市充分供應四章一Q食材貨源，解決各項問題，期待下學期順利全面開辦。

林聰賢表示，去年9月1日起，農政單位已配合教育單位辦理聯合稽查作業，針對各直轄市、縣（市）學校午餐生鮮蔬果食材進行農藥殘留抽驗，去年共抽驗1047件，整體平均合格率自9月份之87.5%，至年底提高到91.4%。

而今年迄1月底抽驗127件，合格率92.1%，包括學校末端提高抽驗數、生產源頭自主管理送驗，從源頭及末端雙重把關，確保供貨來源及產品品質安全。

林聰賢強調，為達校園食材溯源目的，農委會已協助將四章一Q之農產品納入教育部修訂之「學校外訂盒（桶）餐採購契約（參考範本）」，使四章一Q溯源產品資訊與「校園食材登錄系統」介接，推動校園午餐採用台灣生產之可溯源食材，讓學童吃得安全，讓家長安心。1060214

(中央社)