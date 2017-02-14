藝術家陳道明逝世 享壽87歲

陳道明，大地山海之戀（局部），2016，壓克力顏料／畫布，97×107cm。（誠品畫廊提供）

東方畫會創辦人之一的藝術家陳道明，1月29日溘然長逝，享壽87歲。陳道明的畫如其人，豪情萬丈，每畫完一張便思索下一張畫，追求超越、突破並絕不重複。昔日戰友蕭勤認為陳道明是台灣第一位抽象派畫家，時間甚至早於趙無極。

陳道明在1931年生於山東濟南。18歲時進入台北師範學院就讀，由於不滿學校制式甚至扼殺個人創造力的教育方式，開始接受李仲生一對一的引導式教學，在李仲生啟迪之下，於繪畫上精益求精，淬鍊出獨特個人繪畫語言，並與歐陽文苑、霍剛、蕭勤、李元佳、吳昊、夏陽及蕭明賢等畫室其他學生結為切磋繪畫的好友。他們每月定期帶新作參加聚會，彼此批評討論，接著於1957年共同創立「東方畫會」，成員在藝術圈中譽為「八大響馬」。

當時「五月畫會」和「東方畫會」每年一個在5月開展，一個在11月開展，以藝術較勁，推動台灣現代美術的發展。

陳道明曾於1959、1965年兩度參加「巴西聖保羅雙年展」，1962年榮獲「第二屆香港國際繪畫沙龍」銀牌獎。後來東方畫會於1971年解散，八大響馬各奔東西，在藝術的世界中繼續打拼。雖然為了生活，陳道明必須從事藝術以外的工作，仍孜孜不倦地的創作。

陳道明擅於以顏料的層疊雕塑出微觀的世界，使具象物質和抽象氣韻在畫布上交鋒，結合成具有音響律動、有如大氣雲霧般的畫面。晚期作品減少剛硬的幾何構圖和可辨識的有形符號，更加關注氣韻生動的表現。

對陳道明而言，重點在於創作的過程，他說：「作品的意義是心靈意識活動的一種記錄，原則上是抽象的，我在表達內在生命意象的過程中，盡量不受任何干擾，以求達到沒有結論又有結論的境界。美的醜的，本身即是獨立完整的生命，我只不過用我的語言把感覺訴諸畫面而已。」

2月21日（二）上午11點40分在台北市辛亥路市立第二殯儀館景仰樓八廳舉行陳道明公祭。（台北市大安區辛亥路三段330號）

(中時)