偕負責人周繼宏兩度道歉 李奇嶽：遊覽車屬高級車款

國道五號交通事故罹難者靈堂。（王超群攝）

台灣旅行公會全聯會發言人李奇嶽向家屬說明情況。（王超群攝）

台灣旅行全聯會發言人李奇嶽今天上午帶著蝶戀花旅行社負責人周繼弘，一塊到二殯探視罹難者家屬，周繼宏更兩度公開鞠躬道歉，但未對事件過程做說明。李奇嶽在家屬休息室停留很久，並向家屬說明情況，但他說司機康育薰有休息2天才上工，並沒有過勞，卻有司機同事向媒體稱康育薰連跑3天，感冒還不准假。

李奇嶽表示，發生這麼嚴重車禍感到非常意外也非常難過，但行程有按照觀光局規定，也有投保責任保險，每個人是2百萬元。至於遊覽車車齡19年，車況是否正常？李奇嶽說，車輛新舊和能不能使用，沒有絕對關係，車子都是經過監理處查驗合格，可以正常上路載客，肇事原因還要等警方調查報告出爐。

李奇嶽表示，該遊覽車為VOLVO車種，屬於相當高級的車款，和市面日本遊覽車，價差到一倍左右。市面上的遊覽車約五、六百萬元，VOLVO的車子造價大概9百到1千萬元，這個車子是相當豪華、相當好的車輛，且配有油壓式剎車，輪胎也是防爆胎，是高級的車輛。

李奇嶽陪同周繼弘上香時說，康姓司機是休息2天後才上工，應該沒有過勞，但一名同為蝶戀花的司機向媒體爆料，「康育薰至少已連跑3天車，他已經感冒，公司還不准假。」

爆料司機表示，司機康育薰已連續4天跑一日行，後3天還連跑武陵，身體已不堪負荷感冒，向公司請假也遭拒絕，強調公司太血汗。此說法與李奇嶽明顯不符。

(中時)