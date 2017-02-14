中山工商5生餐後習慣佳 被PO網引上萬網友按讚
中山工商機電科5名學生寒假到牛排店用餐後，不是杯盤狼藉走人，而是把碗盤堆疊整齊再離去，令店員大讚好客人並把照片PO網，吸引上萬網友按讚：「校長直接發畢業證書表揚」。開學後校長公開表揚，學生則謙稱平日早已養成習慣，不覺得是特別。
中山工商上午舉行開學典禮，校長林昭億表揚機電三乙高林子恩、張簡坤賢、洪宇成、陳祈成、吳政穎等5人，很多學生還一頭霧水，待他說明後，師生爆出掌聲喝采。
高林子恩則靦腆說，他負責班上便當回收，早已養成習慣，同學餐後餐具若未擺放好會立即糾正，無形中也養成回家也會幫忙家務的生活習慣，牛排店吃飯會引發熱議，大家都始料未及。
林昭億說，學校重視生活教育，先後獲頒教育部教學卓越銀質獎、品德教育推動績優學校、推動品德教育特色學校、推動品德實踐特優學校，並通過「三好校園」實踐學校。
他說，不期盼學生立志做大事，但要求把事做好並在生活中實踐，學生遇師長要問好、等車排隊看書、「品德教育」列必修學分、唱歌答數紀律嚴謹等，甚至畢業旅行離開飯店前，房間及餐桌都整理乾淨、廚餘予以分類等，都讓飯店刮目相看，再再顯示中山學生的特質。
5人的行為是網友在「爆廢公社」發文PO照，學生用餐後，自發性將餐盤碗筷整齊堆疊，連用過衛生紙全都放進杯子裡，桌面不見一滴菜渣，椅子也靠攏歸位，不似其他客人用餐後的杯盤狼藉。
逾萬網友按讚，紛紛留言「好孩子」、「超棒的」、「最喜歡這種將心比心的客人，讓人好窩心」，還有網友大喊「肉搜報告校長，直接發畢業証書以茲表揚」。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。