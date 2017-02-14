賞櫻車再傳事故 客運擦撞山壁幸無恙

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賞櫻車再傳事故。1輛國光客運從宜蘭開通往武陵農場的賞櫻專車，14日行經宜蘭山區時疑因會車不慎，撞上山壁，車輪卡入水溝，所幸40名乘客無人受傷。（民眾提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 106年2月14日

賞櫻車再傳事故。1輛國光客運從宜蘭開通往武陵農場的賞櫻專車，今天行經宜蘭山區時疑因會車不慎，撞上山壁，車輪卡入水溝，所幸40名乘客無人受傷。

據了解，這部國光客運於上午約10時行經大同鄉南山路段時，在彎曲的山路會車不慎，遊覽車擦撞山壁、後輪卡入水溝內，駕駛與乘客共約40人都平安無事。客運業者之後派接駁車，將遊客繼續載運上山。

受困的班車不久後自行脫困。警方表示，並未接獲報案。

由蝶戀花旅行社承辦的武陵農場賞櫻團，昨晚在國道5號邊坡翻覆，造成33死嚴重車禍。國光客運今天這起擦撞意外，一度讓人虛驚一場。1060214

(中央社)