遊覽車司機女兒控訴：旅行社說謊

北市蝶戀花旅行社承辦賞櫻團13日晚間在國道發生重大車禍，釀33死、11傷悲劇，旅行社指出，司機康育薰在出車前2天有好好休息，女兒康宜甄（左）14日在二殯控訴旅行社說謊。中央社記者梁珮綺攝 106年2月14日

「旅行社說謊！」北市蝶戀花旅行社承辦賞櫻團昨晚在國道發生重大車禍，釀33死、11傷悲劇，旅行社指，司機康育薰在出車前2天有好好休息，女兒康宜甄今在二殯控訴旅行社說謊。

康宜甄哽咽表示，爸爸在旅行社跑車5、6年，每天幾乎清晨5、6時出門，晚上10、11時左右才到家，甚至有時候凌晨1、2時又出門，「這樣久了一定會很累，公司很過分，明明沒有休息，怎麼能夠說他有休息？」她說，康育薰10日早上8時回到家，睡一下後再出車，完全沒有休息到。

康宜甄說，「我爸爸幫他們（旅行社）賺錢，出事不可以把事情推到我爸爸身上！死者又不會講話，這樣真的很過分。」她也透露，康育薰曾說旅行社負責人年約60歲，但事發後，旅行社出面的負責人年約40歲，認為旅行社想把責任推到康育薰身上。

康宜甄數度哽咽，說事發前一天，康育薰還收到朋友喜帖，她還笑著跟爸爸說，要長命百歲，看到她結婚，豈料發生意外，「他真的很疼我們，雖然嘴巴不太表達，但都用行動力表達對我們的愛。」「爸爸真的很辛苦，要繳學費、房貸。」

康宜甄說，昨晚看到新聞，先打電話給爸爸，沒人接聽，立刻到派出所詢問駕駛人是誰，「他們說傷者送到萬芳醫院，到醫院後沒看到爸爸名字，就直接到二殯了。」1060214

(中央社)