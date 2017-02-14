加州遊覽車規範嚴 責任險保額上億台幣
在美國加州經營遊覽車的業者表示，當地嚴格規範每輛遊覽車的責任險保額是500萬美元，每年每輛遊覽車的保費更高達1至2萬美元不等，因此業者營運無不戰戰兢兢。
台灣搭載賞櫻團的遊覽車翻覆造成重大傷亡，來自台灣在加州經營客運的業者受訪說，加州規範每輛遊覽車的責任險保額高得嚇人，營運業者與保險業者壓力都很大，因車子若出事，500萬美元就沒了。
除此之外，主管機關的各項安全查核更是嚴謹週密。首先是每年高速公路警察的車輛安檢，從不應付了事，查核員甚至鑽進車子的底盤查個究竟，安檢過不了，車子休想上路。
還有交通運輸局（DOT）每年執行文件檢查，這些文件包括遊覽車接受租賃的訂單，還有司機執行載客業務期間，所有中途的停靠，不僅是景點包括加油與用餐停靠時的里程數、時間，必須詳實記錄的制式表格。
以及加油與業務結束後銀貨兩訖的收據等，統統都要歸檔給DOT受檢，同時跨州還有檢查站，可抽檢司機是否按照規定填寫制式表格，就是要嚴防司機超時工作。
業者說，加州規範，遊覽車司機1週工作不能超過70小時，1天不能超過12個小時。12小時的算法是車子從停車場出發以及最後停妥在停車場的時間。
但12小時中有兩小時得用於檢查車輛狀況，因此真正在路上跑的時間1天不能超過10小時。同時司機每年都要接受尿檢，兩年做一次健康檢查，鑑別司機是否酗酒或吸毒和健康是否可繼續執行駕駛工作。1060214
(中央社)
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