國道車禍 朱立倫：全力協助家屬
國道5號接3號南下車道，昨晚發生遊覽車翻覆意外，造成重大傷亡。新北市長朱立倫今天主持市政會議時表達哀痛，並指示相關局處全力協助家屬。
國5接國3南下車道13日晚間9時許發生嚴重車禍，現場警消指出，由「蝶戀花旅行社」所承辦的武陵農場賞櫻團，傍晚結束行程準備北返時，疑似因車速過快翻落邊坡，造成嚴重傷亡。
新北市消防局長黃德清在會議中報告支援救災情況，昨晚9時4分接獲坪林行控中心通報後，立即派遣坪林、雪山、橫科等3個分隊前往現場搶救，第四大隊大隊長和特搜大隊長，在場配合指揮權所屬的台北市協助調度，共計派遣105人、20部消防車和28輛救護車。
同時，新北市衛生局也緊急調度13輛民間救護車加入支援；經確認乘客名單，共有14人設籍於新北市，其中10人不幸往生，4人受傷送醫。
朱立倫表示，本起事故發生地點雖位於台北市轄區，但雙北地區本就應該全力合作，同仁們發揮了最大的努力協助救援，感謝所有警消衛生救護人員的辛勞。
本起事故共造成重大傷亡，朱立倫表示，重大傷亡讓所有民眾都感到傷痛，除了今天前往探視傷者，並將於適當時機祭悼死者、慰問家屬外，也強調市府將盡全力協助設籍在新北市的傷者，協助所有家屬和傷者度過難關。
另外，新北市警察局鑑識人員也將配合交通部、觀光局和相關單位查明事故發生原因。1060214
(中央社)
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