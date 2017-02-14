搭遊覽車遊菲 台商：留意車況司機素質
菲律賓是由7000多座大小島嶼組成，觀光客除了跋山之外，通常還會涉水，因此遊覽車、渡船都是不可或缺的旅行工具，旅菲台商說，除了車況之外，司機素質也很重要。
提到遊覽車，許多民眾腦海中會浮現2010年奪走多名港客生命的馬尼拉巴士挾持事件。
菲人旅遊多為家庭或散客，通常是自己開車、搭巴士或租用鄰居的吉普尼；至於外國人，熱門景點之間通常相隔甚遠，多搭乘飛機抵達後再改搭遊覽車做短程移動，因此菲國較少傳出遊覽車事故的新聞。
雖然如此，老舊吉普尼載著一整個家族出遊，走山路時因剎車失靈而滾下山谷的意外，時有聽聞。因為在鄉下地區，地方交通當局管理較為鬆散，許多吉普尼未依規定做安全檢查。
這類事故肇因多為超載，或是車輛欠缺保養，且嚴格來說，也不算「遊覽車」事故。
至於真正的遊覽車，菲國觀光部訂有嚴格的規定，包括車齡不得超過10年、須處於理想行車狀態、必須是左駕等，其餘細節包括須具備空氣調節系統、擴音系統、急救包、行李放置空間等。
就水上遊覽載具而言，要有海事局出具安全證明，具備救生器材、通訊儀器，並有接待廳、男女廁所、甲板散步空間，光線要充足等。
菲律賓台灣工商總會理事主席、全通旅行社董事長陳志郎向中央社記者表示，他所租用的遊覽車，「車齡一定要在3至5年之間，而且司機要特別挑選」。
陳志郎說明，有時旅行團要從馬尼拉開到碧瑤市（約250公里）或是百島（約260公里），除了車況以外，司機素質也很重要。因長途開車的關係，他都會特別交待遊覽車公司提供可靠的司機，出發前要睡飽，有時要有替代司機，以確保行車安全。1060214
(中央社)
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