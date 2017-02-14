遊覽車司機姊姊：其實可拒絕這一趟出車

蝶戀花旅行社行程昨晚發生遊覽車翻車死傷意外；已逝世司機康育薰的姊姊今天說，弟弟其實可以不出這趟車，但他是「爛好人」，因老闆說遊客喜歡跟他一起出團，弟弟聽到後才接。

此外，康女也駁斥外界說弟弟在跑這趟車前，有休息兩天的說法；她說，弟弟11日、12日開車載團到合歡山，進行兩天一夜的旅行，並非他人所言有經過充分休息，這根本在胡扯，「難道人死了，就可以把責任推給死者嗎？」

康女也提到，案發後，沒有任何人跟她連絡，是她的老公陪她到每間醫院一個一個找弟弟，真的很無助。1060214

(中央社)