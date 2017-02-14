川普旅禁法律攻防 戰場仍在上訴法院
美國總統川普的旅行禁令先後遭法院擋駕，美國司法部今天提出的訴訟文件顯示，行政機關會繼續選在聯邦上訴法院攻防。
法新社報導，恢復執行川普行政命令的請求，上週遭上訴法院駁回。
由司法部律師班奈特（Michelle Bennett）署名的訴訟文件，未提及可能向最高法院提出抗告，暗示行政機關可能覺得先後兩度在法院敗訴後，抗告到最高法院的勝算很低。
西雅圖聯邦地方法院法官羅巴特（James Robart）本月3日擋住川普的旅行禁令；舊金山第九巡迴上訴法院9日維持原審，繼續暫緩旅行禁令。
川普下令暫緩7個穆斯林為主國家的人民入境美國90天、暫停收容難民120天，若是敘利亞難民，則無限期暫停收容。
班奈特要求羅巴特「延後所有在聯邦地方法院的進一步審理」，以待上訴法院決定是否重審抗告案，但遭羅巴特拒絕。據美國有線電視新聞網（CNN）報導，羅巴特說「我不準備放慢」；也因此，由華盛頓與明尼蘇達等州對旅禁所提出的挑戰，仍會由這名法官持續審理。
在上訴法院這邊，有1位法官已要求抗告兩造16日前呈遞訴狀簡報，以便決定先前3位法官的合議庭駁回司法部的裁定，是否應由法官人數更多的合議庭來重裁。第九巡迴上訴法院「全體法官」所組的合議庭，最典型是由11人組成。
由於選項已不多，川普政府可能會變更策略，他們已暗示可能會在這波司法受挫之際，推出另一道對移民的新措施。（譯者：中央社陳亦偉）1060214
(中央社)
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