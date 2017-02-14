國5車禍 消保官：業者資訊和家屬不符
國道5號遊覽車事故，台北市法務局主任消保官何修蘭今天說，會調查旅行社的行程安排及司機班表，且業者提到旅行團是上午9時出發，但有家屬反映家人上午6時就赴現場集合。
國5接國3南下車道昨天晚間9時許發生嚴重車禍，由「蝶戀花旅行社」承辦的武陵農場賞櫻團，傍晚結束行程準備北返時，疑車速過快翻落邊坡，造成33人死、11人傷。
台北市長柯文哲今日上午赴第二殯儀館慰問家屬，並提及已交代法務局消保官協助家屬。
主任消保官何修蘭事後受訪時說，目前已進行行政調查，消保官也進駐二殯協助家屬，下午也會派員赴醫院和傷者接洽，後續會協助家屬申請相關補助金、保險理賠金。
她表示，因車禍責任歸屬仍需透過相關鑑定後才能釐清，若調查發現業者責任重大，不排除協助家屬進行集體訴訟。
何修蘭說，目前已收集了一些資訊，像是行程安排部分，業者提及該團是在當天上午9時出發，但有乘客家屬卻提及，家人在上午6時就到現場集合，且業者是從桃園南崁一路北上接人，會進一步釐清雙方說詞。
她也提及，也會針對友力通運公司對司機班表的安排狀況，因司機女兒受訪時提及父親疑似超時工作，這部分可能涉及疲勞駕駛，會進一步調查；至於車輛鑑定部分，檢方會進行處理。1060214
(中央社)
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